Bonomi,governo ci convochi per protocollo vaccini in aziende

L'idea di aprire le aziende per le vaccinazioni anti-Covid nasce dal fatto che "dobbiamo accelerare il processo vaccinale, perché qualsiasi provvedimento di natura economica avrà effetto se il Paese esce dalla crisi sanitaria".

Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, aggiungendo di aver "rilevato con piacere che il segretario Landini ha dato una sua disponibilità di massima a ragionare su questa ipotesi, spero che altrettanto venga colta dal governo e quindi ci convochi al più presto per lavorare tutti insieme ad un protocollo che permetta l'utilizzo delle fabbriche proprio per accelerare il processo del piano vaccinale".

Bonomi ha anche sottolineato che rispetto alle dosi di vaccino "consegnate al nostro Paese, ne abbiamo utilizzato solo il 73%: segno evidente che non è un problema di avere dosi.

Il tema che mi preoccupa è la struttura logistica nella quale l'Italia sta dimostrando una forte carenza".