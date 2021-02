Alitalia: commissario, 1 marzo stipendi e anticipo cigs

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Per fronteggiare l'emergenza retributiva, la compagnia si appresta a destinare le necessarie risorse finanziarie per regolare al primo marzo stipendi e anticipo cigs". Lo si legge in una comunicazione interna ai lavoratori del commissario straordinario di Alitalia Giuseppe Leogrande. (ANSA).