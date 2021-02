Borsa: Milano poco mossa (+0,2%), sprint Tim e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Piazza Affari procede in cauto rialzo al traguardo di metà seduta (Ftse Mib +0,2%), sotto i 23mila punti superati nella prima parte della mattinata. In crescita lo spread, salito fino a 98,2 punti, con il rendimento dei Btp decennali allo 0,663%. Prosegue la corsa di Tim (+8,95% a 0,41 euro), dopo i conti e il piano strategico al 2023.

Acquisti anche su Stellantis (+2,19%), che secondo gli analisti di Citi non riflette ancora in borsa i vantaggi della fusione tra Fca e Peugeot. Bene Leonardo (+2,22%), che riparte in attesa di novità sull'Ipo di Drs, seguono Inwit (+1,77) e Unicredit (+1,65%).

Attesa per i conti di A2a (+1,13%) previsti per oggi, cauta invece Saipem (+0,05%) che li diffonde domani. Prese di beneficio su Atlantia (-1,8%) dopo il rally delle ultime sedute in attesa della proposta di Cdp, Blackstone e Macquarie per Aspi.Stabile Astm sul prezzo dell'Opa di Gavio e Ardian, sprint di Cattolica (+10,32%). (ANSA).