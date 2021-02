Borsa: Europa termina positiva dietro a Wall Street

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Seduta all'insegna dei rialzi per le Borse Europee sulla scia di Wall Street col ritorno in positivo del Nasdaq, il listino dei tecnologici, e grazie alla risalita convinta del greggio. A sostenere i mercati sono stati la conferma della convinzione del presidente della Fed Jerome Powell sulla necessità di misure di sostegno all'economia, nonché il via libera dell'autorità Usa al vaccino Johnson&Johnson contro il covid.

Tra i listini del Vecchio Continente Francoforte ha messo così a segno un crescita dello 0,8%, Londra dello 0,5% e Parigi dello 0,31 per cento. (ANSA).