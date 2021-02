Alitalia: vertice Mise-Mit-Mef in programma venerdì

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - E' in programma venerdì mattina, 26 febbraio, secondo quanto si apprende, il vertice tra i Ministeri dello Sviluppo economico, dei Trasporti e dell'Economia per discutere del dossier Alitalia. Alla riunione, che dovrebbe svolgersi in presenza al Mise, dovrebbero partecipare i titolari del Mise Giancarlo Giorgetti, del Mit Enrico Giovannini, mentre per il Tesoro è in forse, al momento, la presenza del ministro Daniele Franco. L'incontro urgente è stato chiesto ieri dal Mise agli altri due dicasteri. (ANSA).