Petrolio: in netto rialzo, Wti a 62,47 dollari al barile

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Le speranze per la fine dei lockdown e le prospettive di una ripresa dell'economia spingono le quotazioni del petrolio: sul mercato after hour di New York il greggio wti di riferimento guadagna l'1,26% a 62,47 dollari al barile. Il Brent sale dell'1,59% a 66,25 dollari al barile.

(ANSA).