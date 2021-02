Immobiliare: Jll, in calo locazioni uffici a Roma e Milano

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - In calo, nel 2020, le locazioni del settore uffici a Milano e Roma a causa della crisi Covid.

Secondo il report stilato da Jll a Milano, il volume delle locazioni ha raggiunto i 280.000 mq, in calo del 40% a/a e del 25% rispetto alla media. A Roma ha toccato i 120.000 mq, in calo rispetto alla media degli ultimi anni pari a 187.000 mq.

La domanda di spazi per uffici è stata dominata da deal sotto i 500 mq e da spazi per uffici di grado A (66%) e ha riguardato soprattutto uffici situati nelle zone periferiche. Dopo il record del 2019, l'assorbimento ha registrato un rallentamento sia a Milano che a Roma a causa della forte incertezza derivante dalla situazione pandemica. "A lungo termine - nota Jll .- è probabile che gli adattamenti degli uffici guidino la domanda di spazio: posti a sedere confortevoli, spazi collaborativi più o meno informali, spazi flessibili e amenità costituiranno la base per un nuovo uso e una nuova impronta dell'ufficio. Nel 2020 il settore degli uffici si è confermato dinamico, registrando nel 2020 52 transazioni e rappresentando il 43% dei volumi con circa 3,6 miliardi di euro". (ANSA).