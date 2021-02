Dopo il record sopra i 58.000 dollari toccato nel fine settimana, il Bitcoin crolla del 14 per cento e scende a 47.255 dollari. A pesare è la netta bocciatura del segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, che ha definito la criptovaluta uno strumento inefficiente, spesso utilizzato per finanziamenti e transazioni illecite, evidenziando anche l'enorme quantità di energia necessaria per le transazioni.