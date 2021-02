Borsa: Asia in calo per il secondo giorno, male l'energia

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - Male per il secondo giorno i mercati asiatici, sotto il peso del comparto energia, col calo del greggio (wti -1,2%) a 59,7 dollari al barile, in concomitanza con la ripresa della produzione in Texas. Bene invece i tecnologici.

Chiusura in rosso a Tokyo per Nikkei (-0,7%) e Topix (-0,6%), così come a Taiwan (-0,5%) e a Sidney (-1,3%), dove l'indice è sceso sotto il peso dei titoli legati alle materie prime.

Positive in Cina Shanghai (+0,5%) e Shenzen (+0,7%), così come Seul (+0,6%) .

Tra i dati macroeconomici attesi l'indice Pmi dell'Eurozona e di una serie di singoli Paesi, così come negli Usa, insieme ai dati di gennaio sulle vendite di case. Tra i dati già disponibili l'indice dei prezzi alla produzione in Germania, cresciuto a gennaio oltre le attese, e la fiducia dei consumatori che migliora nel Regno Unito a febbraio. I future per l'Europa sono debolmente ottimisti, salvo che per Londra, piatta con tendenza al negativo, mentre sono in lieve rosso quelli degli Usa. (ANSA).