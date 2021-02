Arcelor Mittal: sindacati, al via incontro con Giorgetti e Orlando

Al ministero dello Sviluppo economico è iniziato da pochi minuti l'incontro del ministro Giancarlo Giorgetti e del ministro del Lavoro, Andrea Orlando, con i sindacati sull'ex Ilva.

"Abbiamo bisogno davanti alla grande incertezza di questi giorni che il governo conferma i progetti, ci dica su cosa investire e soprattutto ci ascolti per quanto riguarda l'esigenza di fare un accordo sindacale che dia lavoro e permetta una sostenibilità a partire dalle persone", afferma il segretario generale della Fim Cisl, Roberto Benaglia, entrando al ministero. Commentando il respingimento da parte del Consiglio di Stato, rispetto alla richiesta di sospensiva per la sentenza del Tar di Lecce che impone all'azienda di spegnere gli impianti dell'area a caldo entro il 14 aprile, Benaglia dichiara: "Regna una grande incertezza, in questo Paese se vogliamo attrarre investimenti dobbiamo creare le condizioni per poterli rendere gestibili".

"Non possiamo pensare - conclude - di spegnere un'area a caldo che potrebbe portare, tra diretti e indiretti, a Taranto, Genova e Novi Ligure, 25 mila famiglie senza futuro".