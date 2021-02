Borsa: Asia in negativo, verso flessione anche Europa

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - Borse di Asia e Pacifico quasi tutte in calo comprese le Piazze cinesi tornate alle contrattazioni dopo il periodo di festività. La bussola però resta sempre Tokyo che cede un marginale 0,19%. Unica i controtendenza è Shanghai (+0,55%) mentre Hong Kong lascia sul terreno l'1,31% e Shenzhen lo 0,41%. Tra le altre, Seul perde l'1,5% e Sydney è piatta. Sotto la lente restano il Covid e le misure messe in campo dai diversi Paesi per contenere le varianti.

Negativi anche i future sull'Europa e su Wall Street.

Prosegue l'attenzione sull'Italia con il premier Mario Draghi alla Camera per la fiducia dopo averla incassata al Senato. In agenda le minute Bce sul meeting inerente le decisioni di politica monetaria. Dagli Stati Uniti, sul fronte macro, i permessi di costruzione rilasciati, l'indice dei prezzi all'esportazione e l'indice di produzione della Fed di Filadelfia. (ANSA).