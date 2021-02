Borsa: Milano apre in lieve calo (-0,24%)

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Avvio in lieve calo per Piazza Affari nel giorno in cui il presidente del Consiglio, Mario Draghi, si presenterà al Senato per chiedere la fiducia.

L'indice Ftse Mib avvia le contrattazioni in flessione dello 0,24% a 23.384 punti (ANSA).