Borsa: Europa apre debole, Parigi -0,4%

(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Avvio in calo per le principali Borse europee. Parigi ha iniziato le contrattazioni in flessione dello 0,42%, con l'indice Cac 40 a 5.762 punti, a Francoforte il Dax cede lo 0,26% a quota 14.028 punti mentre a Londra il Ftse 100 arretra dello 0,32% a 6.727 punti. (ANSA).