Borsa: Europa parte positiva, Londra +0,5%

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in leggero aumento in avvio di giornata: Londra ha aperto in rialzo dello 0,50%, seguita da Amsterdam in crescita dello 0,37%. Positiva dello 0,18% Parigi e limata di un marginale 0,03% Francoforte. (ANSA).