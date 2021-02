Borsa: bene Asia con petrolio e vaccini, forte Hong Kong

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico tutti in rialzo sulla scia della seduta di ieri delle Borse europee e dei dati confortanti delle campagne di vaccinazioni, specie in Gran Bretagna dove Londra ha corso soprattutto su questo ottimismo.

Con il petrolio che prova a mantenere quota 60 dollari al barile e l'attesa riapertura di Wall street dopo il giorno festivo del Presidents' Day, il listino di Tokyo ha concluso in aumento dell'1,28%. Ancora chiuse per festività le Borse cinesi, Hong Kong si appresta a concludere la sua giornata in rialzo di quasi due punti percentuali, mentre Seul è più cauta e ha chiuso in crescita dello 0,5%. Positiva (+0,7%) anche Sidney, dove sono quotati diversi titoli che possono anticipare l'andamento dei loro settori nel Vecchio continente.

Piatti i futures sull'avvio dei mercati europei. (ANSA).