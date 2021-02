Piero Novelli sarà il presidente di Euronext, come previsto dagli accordi che hanno portato la società franco-olandese, con protagonisti anche Cdp Equity ed Intesa Sanpaolo, ad acquistare Borsa Italiana dal London Stock Exchange Group. Novelli che si dimetterà da tutte le cariche esecutive prima di diventare presidente, fa il suo ingresso come membro indipendente del consiglio di sorveglianza di Euronext.

Manager di lungo corso con esperienze anche in Nomura e Merrill Lynch, Novelli lascia la co-presidenza dell'investment bank di Ubs e il comitato esecutivo del colosso elvetico, di cui è membro da ottobre 2018. Nel 2017, peraltro, è stato nominato co-Presidente esecutivo della divisione Global Investment Banking e nel 2016 è diventato unico Global Head dell'area Mergers and Acquisitions (M&A). Nei suoi 27 anni di carriera nell'investment banking, il top-manager è stato consulente in alcune importanti e complesse operazioni di M&A in tutti i settori e aree geografiche. In particolare ha collaborato con le più importanti società italiane in molte operazioni strategiche a livello internazionale.

All'attività professionale, il manager affianca anche l'insegnamento con docenze presso l'Imperial College di Londra, la MIT Sloan School of Management e l'Università Luiss.