Borsa: Milano sale (+0,9%) con Europa senza faro Wall street

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente sempre molto solidi soprattutto sulla spinta del prezzo del petrolio, che mantiene quota 60 dollari al barile: Londra, dove sono quotati diversi giganti delle materie prime, sale di due punti percentuali, seguita da Parigi e Madrid (+1,5%), con Amsterdam in aumento dell'1,2%. Più cauta Milano (Ftse Mib +0,9%), che prende un po' fiato dopo la corsa seguita all'arrivo di Draghi a Palazzo Chigi, e anche Francoforte, che si mantiene in rialzo attorno al mezzo punto percentuale.

Spread stabile su quota 90 punti e tasso del Btp decennale allo 0,5%, in Piazza Affari gli operatori, che oggi non hanno il riferimento dell'avvio di Wall street chiusa per festività, sono sempre i titoli legati al greggio a tirare il listino, con Saipem e Saras che crescono oltre il 5%. Molto bene anche Eni (+2,5%), con le banche in genere solide (Intesa +1,6%). Qualche vendita su A2A, Prysmian e Interpump, che scendono di circa mezzo punto. Sempre fortissima, pur frenando il boom del mattino, Vivendi a Parigi, il cui titolo sale del 18% a 31 euro dopo l'annuncio sulla possibile quotazione di Universal music.

