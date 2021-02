Borsa: Asia in forte rialzo, chiusa Hong Kong, Tokyo +1,91%

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Borse asiatiche brillanti, seppure a ranghi ridotti per la chiusura festiva di Hong Kong, spinte dall'ottimismo sui vaccini e dal balzo del greggio Wti sopra i 60 dollari al barile. Giù l'oro, positivi gli altri metalli eccetto il nichel. In rialzo i futures Europei, in particolare quelli di Piazza Affari dopo il giuramento del Governo Draghi, e americani, anche se oggi Wall Street resterà chiusa per festività.

Tokyo ha guadagnato l'1,91%, riportandosi sopra quota 30mila punti per la prima volta da 30 anni. Bene anche Shanghai (+1,43%, Taiwan (+0,61%), Seul (+1,83%) e Sidney (+0,91%).

Ancora aperta Mumbai (+1,22%). In arrivo la bilancia commerciale e la produzione industriale nell'Eurozona. (ANSA).