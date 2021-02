Yellen, è il momento di agire in grande su stimoli

(ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - E' il momento di agire in grande per aiutare la ripresa dell'economia dalla pandemia. E' il messaggio lanciato dal segretario al Tesoro americano, Janet Yellen, al G7 dei ministri finanziari e dei governatori delle banche centrali. Yellen porta così al G7 il messaggio lanciato al Congresso americano sulla necessità di stimoli a sostegno della ripresa. (ANSA).