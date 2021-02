Borsa: Europa poco mossa con Wall Street, Milano piatta

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Le Borse europee proseguono poco mosse dopo l'avvio negativo di Wall Street. L'indice d'area, lo stoxx 600, guadagna oltre un quarto di punto con acquisti su industriali e titoli legati alla salute.

Tra le singole Piazze Milano resta intorno alla parità (Ftse Mib +0,06% a 23.303 punti) con lo spread tra btp e bund in area 90,5 punti e il rendimento al minimo storico a 0,426% in attesa che il premier incaricato, Mario Draghi sciolga la riserva.

Londra (+0,47%) e Parigi (+0,33%) proseguono invece positive.

Francoforte conferma il calo (-0,24%) mentre il presidente della Bundesbank Jens Weidmann ridimensiona i timori sull'ondata dei fallimenti prevista in Germania a causa del lockdown e annuncia invece un aumento dell'inflazione a circa il 3% per quest'anno.

L'euro resta stabile a 1,2104 sul dollaro. Quanto al petrolio il wti è in rialzo a 58,4 dollari al barile così come il greggio a 61,5 dollari al barile. (ANSA).