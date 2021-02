Spread Btp-Bund chiude in calo a 91 punti

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 91punti base rispetto all'apertura di stamane a 96 punti.

Il rendimento del decennale italiano si attesa allo 0,45% e ritocca il minimo storico registrato ieri (0,488%), in attesa delle prossime mosse per la formazione del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. (ANSA).