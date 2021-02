Cambi: euro in lieve rialzo in avvio a 1,2126 dollari

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Quotazioni dell'euro in lieve rialzo in avvio di giornata: la moneta unica europea passa di mano a 1,2126 contro il dollaro a fronte della quotazione di 1,2122 di ieri sera a new York. Sullo yen la moneta unica è a quota 126,81 (ANSA).