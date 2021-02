Borsa: Europa chiude debole, attesa per la Fed

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Le Borse europee chiudono deboli dopo le stime Ue sul Pil e in attesa del report di politica monetaria della Fed. L'attenzione degli investitori si concentra sui risultati delle trimestrali con grande attenzione anche all'andamento dei contagi da coronavirus e sulla campagna di vaccinazione. Sul fronte valutario l'euro è in rialzo sul dollaro a 1,2132 a Londra.

In rialzo Francoforte (+0,77%), piatte Londra (+0,07%) e Parigi (-0,02%), in calo Madrid (-0,39%). (ANSA).