Borsa: Europa cauta, bene futures, attesa Bce, Milano +0,15%

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Borse europee positive in attesa delle previsioni economiche della Bce, mentre i futures sono al rialzo in vista del report mensile dell'Opec e di quello della Fed sulla politica monetaria. Con lo spread in lieve rialzo a 95,6 punti, per l'attesa sul voto della base del M5S sul governo Draghi, Milano (Ftse Mib +0,15%) segue Francoforte (+0,36%) e Londra +0,18%), ma precede Parigi (-0,14%) e Madrid (-0,43%).

Pesa il calo del greggio (Wti -0,49% a 58,4 dollari e Brent -0,54% a 61,14 dollari), che frena Shell (-1,5%), Eni (-1,11%), Total (-1,05%) e Bp (-0,7%). In luce i produttori di semiconduttori Be (+4,76%), Asm (+3,12%), Stm (+2,2%) ed Asml (+1,5%) su ipotesi di un'incentivazione dell'Ue a produrre microchip in Europa per sopperire alla penuria che affligge l'industria automobilistica, che si muove a sua volta in territorio positivo da Daimler e Volkswagen (+0,8% entrambe) a Bmw (+0,7%) e Stellantis (+0,5%). In campo bancario i conti diffusi nella vigilia affossano Unicredit (-3%), mentre si muove in controtendenza Credit Agricole (+4,6%), che li ha presentati questa mattina. (ANSA).