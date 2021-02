Amazon si prepara a lanciare una valuta digitale in Messico

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - Amazon non vuole restare indietro nella corsa alle valute digitali. Si appresta a lanciare in Messico un suo progetto rivolto, per ora, ai mercati emergenti.

La novità si evince - spiega il sito Coindesk - da una serie di annunci di lavoro pubblicati dal gigante dell'eCommerce. "Questo prodotto consentirà ai clienti di convertire i loro contanti in valuta digitale, con cui potranno godere di servizi online incluso l'acquisto di beni e servizi come Prime Video", si legge in uno degli annunci di lavoro calibrato sul Messico. Un secondo annuncio, invece, suggerisce che il prodotto sarebbe rivolto ai mercati emergenti. Amazon sta assumendo ingegneri di sviluppo software "a tutti i livelli". Due giorni fa Elon Musk ha annunciato un forte investimento in Bitcoin dicendo anche che Tesla accetterà pagamenti con la valuta digitale, facendo così toccare un nuovo record alla criptovaluta. (ANSA).