.Borsa: Asia a ranghi ridotti, occhi su report Bce e Fed

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Seduta a ranghi ridotti per le principali borse di Asia e Pacifico, chiuse per festività da Tokyo a Shanghai e Seul, con Hong Kong (+0,45%) in seduta breve, Mumbai (+0,04%) ancora aperta e Sidney (-0,1%) piuttosto fiacca.

Positivi i futures sull'Europa e su Wall Street in vista delle previsioni economiche della Bce e del report di politica monetaria della Fed. In arrivo anche il report mensile dell'Opec. (ANSA).