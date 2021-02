Unicredit: in 2020 rosso 2,8 miliardi, sopra stime

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - UniCredit chiude il 2020 con una perdita di 2,78 miliardi sopra la stime degli analisti di una perdita di 2,3 miliardi.

L'utile netto sottostante è di 1,3 miliardi, dopo aver effettuato accantonamenti per 5 miliardi di rettifiche su crediti nel 2020, per far fronte adeguatamente all'impatto economico attuale e futuro del Covid-19. UniCredit conferma il target di utile netto sottostante di oltre 3 miliardi per quest'anno.

Jena Pierre Mustier dà il benvenuto al successore, "Andrea Orcel, che entrerà nella banca dopo l'assemblea degli azionisti di aprile". "Andrea - afferma il Ceo uscente di Unicredit - porta al gruppo un patrimonio di esperienza e una straordinaria serie di risultati nella finanza internazionale. Ha tutti i numeri per guidare UniCredit nella prossima tappa del suo percorso", conclude Mustier. (ANSA).