Spread Btp-Bund chiude in calo a 94 punti

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund tedeschi, a 94,1 punti base, che nel primo pomeriggio era sceso a 93,4 punti. La chiusura del giorno precedente del differenziale tra Btp e Bund sfiorava i 96 punti.

Il rendimento del decennale italiano è allo 0,502%, dopo avere toccato in giornata un nuovo minimo storico allo 0,488%, mentre il presidente incaricato, Mario Draghi, era impegnato nel confronto con le parti sociali, prima di sciogliere la riserva sull'eventuale formazione di un nuovo governo in Italia. (ANSA).