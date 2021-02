Scuola: Furlan, disponibilità a proroga se sarà necessario

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - Se sarà necessario allungare la durata dell'anno scolastico per recuperare il tempo perso "la Cisl darà la disponibilità, ma la necessità va valutata bene rispetto a chi e al come perché la scuola in questi mesi ha continuato a lavorare". Lo ha detto la segretaria generale della Cisl, Annamaria Furlan su Rai1. "E' un argomento da attivare attraverso un confronto. Può esservi questa necessita ma va individuata bene rispetto al chi e al come". "Se si rivelerà necessaria e servirà a recuperare le lacune dei ragazzi e delle ragazze tutti dobbiamo darci disponibili". (ANSA).