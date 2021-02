Recovery: Lagarde, avanti col piano, ratificare presto

(ANSA) - ROMA, 10 FEB - "I Paesi ratifichino al più presto" il Recovery Fund. Lo ha detto la Presidente della Bce, Christine Lagarde, sottolineando che "bisogna fare presto perché la pandemia sta accelerando tutto" quindi "non è il momento di rallentare". Infatti, ha aggiunto "è nell'interesse dei paesi muoversi velocemente, dall'Italia, alla Spagna alla Grecia".

Lagarde ha poi sollecitato i governi dell'Eurozona a mantenere le misure di stimolo fiscale quest'anno e fino al 2022 per far fronte all'impatto della pandemia, mettendo in evidenza come proprio sul versante degli stimoli l'Europa abbia "reagito tempestivamente alla crisi pandemica" e abbia dato "una risposta impressionante". (ANSA).