Borsa: Europa in negativo con Wall Street, Milano (-0,05%)

(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Hanno girato nuovamente in negativo le principali Borse europee, insieme a Wall Street, mentre gli Usa sono in attesa delle parole del presidente della Fed, Jerome Powell, a sera. Calmo l'oro (-0,1%) a 1.838 dollari l'oncia. Le peggiori Piazze sono Francoforte e Madrid (-0,3%), seguite da Parigi (-0,2%), Londra (-0,02%) e Milano (-0,05%), con lo spread a 94 punti.

L'indice d'area del Vecchio continente, Stoxx 600, cede lo 0,7%, sotto il peso soprattutto di beni voluttuari e energia. In rosso le auto, a partire da Stellantis (-2,3%) e Daimler (-1,2%). Perdite per la quasi totalità dei petroliferi, a iniziare da Polski Koncern (-2,1%), con eccezione Lundin (+1%), mentre il greggio torna però a crescere (wti +0,4%) a 58,6 dollari al barile. Male i farmaceutici, in particolare Hikma (-2,4%) e Bayer (-2,1%), ma anche AstraZeneca (-1,2%) e Sanofi (-1,7%). Male anche l'industria e l'informatica. Tengono i materiali, in particolare le acciaierie, con Thyssenkrupp (+7,2%) che corre con la nuova guidance. Bene la maggioranza delle banche, a partire da SocGen (+3,7%) e Mediobanca (+3,4%).

