Mediobanca: utile del semestre triplicato a 411 milioni

Mediobanca ha registrato nel primo semestre 2020/2021 un utile netto di 411 milioni, triplicato rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'utile netto nel secondo trimestre si è portato a 211 milioni in crescita del 5% dall'analogo trimestre 2019 che non risentiva dell'effetto covid.

Viene confermata l'ipotesi di distribuzione di dividendi in una misura pari al 70% dell'utile netto, Bce permettendo.