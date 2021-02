Gentiloni plaude a Draghi, farà accadere le cose giuste

"Sono sicuro che Draghi userà la sua straordinaria esperienza e la sua forte leadership per far accadere le cose giuste": lo ha detto Paolo Gentiloni, commissario Ue per l'economia in un'intervista al Financial Times online. L'ex presidente della Bce "conosce benissimo i colli di bottiglie, le difficoltà, le sfide inerenti a far avanzare le riforme in Italia", ha osservato Gentiloni.

Il commissario Ue osserva che un futuro governo Draghi sarà molto diverso da quello che Monti guidò tra il 2011 e 2013. Il governo Monti ha operato in un periodo in cui i rendimenti del debito sovrano erano a livelli insostenibili e quando la Troika stava imponendo riforme impopolari. "Monti aveva una missione di salvataggio, quella di Draghi sarà una missione volta a non mancare un'opportunità storica", dice Gentiloni, aggiungendo che è per questo che la leadership dell'ex presidente delle Bce è cosi importante.