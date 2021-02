Borsa: Milano oscilla, sale e poi scivola in rosso -0,25%

(ANSA) - MILANO, 09 FEB - La Borsa di Milano apre in rialzo, il primo Ftse Mib segna un progresso dello 0,24% a 23.482 punti ma inizia subito ad oscillare. I titoli delle banche sono venduti e spostano il listino in rosso, con l'indice che scivola dopo pochi minuti in calo dello 0,25 per cento. In attesa dei conti Mediobanca cede lo 0,88%, Fineco lo 0,7%. Debole anche Unicredit (-0,9%) e Intesa (-0,7%). Fuori dal paniere principale Creval, dopo i conti, guadagna l'1,2 per cento. (ANSA).