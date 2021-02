Lo spread tra Btp e Bund apre in calo questa mattina. Il differenziale segna 95 punti base dai 98 della chiusura di venerdì scorso. Il rendimento del decennale italiano è allo 0,52%.

La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,85% a 23.280 punti, in attesa del secondo giro di consultazioni per la formazione del Governo da parte del presidente del consiglio incaricato Mario Draghi.