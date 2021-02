Quinta Capital Sgr: al via 3 fondi in gestione per 225 mln

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Quinta Capital SGR, società di fund & asset management indipendente e multi-manager, ha finalizzato l'assunzione delle prime masse in gestione, coerentemente con le previsioni del piano industriale, per un valore complessivo di 225 milioni di euro. E' quanto si legge in una nota della società guidata da Luca Turco che ricorda come il risultato arriva "a meno di sei mesi dall'ottenimento dell'autorizzazione da parte di Banca d'Italia per lo sviluppo e gestione di fondi immobiliari, fondi mobiliari di credito e fondi mobiliari di private equity", Quinta Capital SGR gestisce oggi tre fondi: il Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare "Ambiente e Innovazione", il Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare "Madison Imperiale" e il Fondo d'Investimento Alternativo Immobiliare "Alpha Square". (ANSA).