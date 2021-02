Mps: in Borsa +12% in attesa dei conti

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Mps in forte rialzo a Piazza Affari in attesa dei risultati annuali previsti per martedì e con gli analisti finanziari che stimano una perdita di 1,5 miliardi. La banca senese, secondo le indiscrezioni di stampa, starebbe valutando un prestito subordinato per rimpolpare il capitale entro febbraio. Il titolo è in rialzo del 12% a 1,30 euro.

(ANSA).