Intesa: accordo con Bnp Paribas, acquisto Cargeas a 390 mln

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Intesa Sanpaolo Vita ha siglato un accordo con Bnp Paribas Cardif, che contiene gli elementi essenziali di un successivo accordo definitivo che disciplinerà l'acquisto del 100% di Cargeas Assicurazioni, compagnia assicurativa danni operante nel settore della bancassicurazione, prevalentemente tramite la rete bancaria di Ubi Banca.

Il closing è previsto entro il primo semestre 2021, ad un prezzo di 390 milioni di euro.

Cargeas ha registrato una raccolta premi danni pari a circa 226 milioni di euro nel 2020, collocando soluzioni nel comparto motor, property, salute, protezione del credito, imprese e tutela del reddito, con circa 600.000 clienti in tutta Italia.

Da questa iniziativa, coerente con la "strategia di crescita nel ramo danni di Intesa Sanpaolo, sono attese significative sinergie oltre che un allineamento agli standard del Gruppo Intesa Sanpaolo per quanto riguarda Corporate Governance, Controllo dei Rischi e livelli di servizio", è scritto in una nota congiunta.

Bnp Paribas Cardif resta attiva nella fornitura globale di servizi assicurativi, compreso il ramo danni in Italia e continuerà a proporre l'intera gamma di prodotti sia per il Gruppo Bnp Paribas che per altri partner. (ANSA).