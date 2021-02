Iccrea: accordo con Prestitionline su credito consumo

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Accordo di collaborazione fra Bcc Credito Consumo (gruppo Iccrea) e PrestitiOnline. Lo si legge in una nota secondo cui, grazie all'accordo, a partire dal mese di Febbraio BCC CreditoConsumo promuoverà su PrestitiOnline.it e nella sezione Prestiti di Segugio.it - i più importanti siti di comparazione di prodotti di credito al consumo che fanno capo al Gruppo MutuiOnline - l'offerta del brand Crediper.

Crediper è il brand che riunisce le soluzioni di finanziamento di BCC CreditoConsumo. Per Savino Bastari, Direttore Generale di BCC CreditoConsumo, "lo sviluppo dei canali digitali oggi è per noi di estrema importanza, dove nel 2020 abbiamo generato flussi di finanziato superiori al 6,2% sul totale dei flussi erogati da BCC CreditoConsumo tramite l'attività di sportello". (ANSA).