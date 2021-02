Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,27%)

(ANSA) - TOKYO, 08 FEB - La Borsa di Tokyo inizia la prima seduta della settimana col segno più, in scia all'andamento positivo a Wall Street e ai segnali incoraggianti che arrivano dalla stagione delle trimestrali in Giappone. In apertura il Nikkei mette a segno un rialzo dello 0,27% a quota 28.858,08, aggiungendo 78 punti. Sul mercato valutario lo yen scambia a quota 105,40 sul dollaro, mentre sull'euro a un livello di poco inferiore a 127. (ANSA).