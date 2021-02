Borsa: Milano allunga il passo dopo Wall Street, +1,8%

Allunga il passo Piazza Affari con l'avvio positivo degli scambi a Wall Street. L'indice Ftse Mib guadagna ancora posizioni e sale dell'1,81% a 23.503 punti, mentre risale anche lo spread tra Btp e Bund tedeschi a quota 95 punti, riportandosi sui valori registrati in apertura. Gli acquisti si orientano sui bancari Mps (+14,67%), spinta da indiscrezioni su un possibile nuovo bond da 500 milioni proprio alla vigilia dei conti, mentre altre voci indicano i fondi Apollo, Blackstone, Lonestar ed Hellman & Friendman come potenziali investitori in vista della riprivatizzazione dell'Istituto ora in mano al Tesoro con il 64,23%. In luce anche Bper (+7,3%) e Banco Bpm (+6,16%), seguite da Unicredit (+3,61%) e Intesa (+2,38%), che in termini di acquisizioni ha 'già dato' con Ubi Banca. Brillanti Unipol (+5,83%), Mediobanca (+3,54%), Leonardo (+2,9%) e Poste (+2,8%), mentre le poche vendite sono limitate a Inwit (-0,72%), Diasorin (-0,67%) e Campari (-0,37%).

(ANSA).