Borsa: Europa punta a rialzo, future in positivo

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Le Borse europee puntano ad un avvio di seduta in rialzo, dopo le performance positive della settimana scorsa. I future dei listini del Vecchio continente sono in rialzo dopo le parole della neosegretaria al Tesoro americano Janet Yellen sul piano di aiuti all'economia per 1.900 miliardi di dollari.

Piazza Affari si prepara ad un avvio di seduta all'insegna dell'ottimismo in attesa del nuovo Governo guidato da Mario Draghi. Ancora in calo lo spread tra Btp e Bund che scende a 95 punti base dai 98 della chiusura di venerdì scorso. (ANSA).