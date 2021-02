Borsa: Europa prosegue in rialzo, ottimismo su calo contagi

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Le Borse europee proseguono in rialzo con gli investitori che si mostrano ottimisti sull'andamento dei contagi da coronavirus. I listini guardano con grande interesse anche al piano di aiuti all'economia Usa per 1.900 miliardi di dollari. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,2032 a Londra.

L'indice d'area stoxx 600 avanza dello 0,3%. In rialzo Parigi (+0,4%), Londra (+0,2%), Francoforte e Madrid (+0,1%). In calo il settore immobiliare e le utility (-0,5%) e le tlc (-0,2%). In rosso Veolia (-1,2%) con l'operazione ostile nei confronti di Suez (-1,5%).

In rialzo le banche (+1%) con Bnp Paribas (+1,9%), Credit Agricole e Banco Santander (+1,4%). In positivo anche l'energia (+0,4%), con il prezzo del petrolio che avanza ancora. In rialzo Bp (+1,3%), Total (+0,5%) e Shell (+0,1%). (ANSA).