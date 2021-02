Borsa: Europa apre in rialzo, attesa per Lagarde

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Le Borse europee aprono in rialzo con gli investitori che guardano al piano di aiuti all'economia Usa per 1.900 miliardi di dollari. Sui mercati torna l'ottimismo e si guarda alla ripresa dell'economia globale con la campagna di vaccinazione contro il coronavirus. Attesa per l'intervento della presidente della Bce Christine Lagarde ad un dibattito sul rapporto annuale Bce 2019 al Parlamento europeo.

Avvio in positivo per Francoforte (+0,71%) Parigi (+0,52%), Londra (+0,29%), Madrid (0,35%). Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve calo a 1,2032. (ANSA).