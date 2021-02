Borsa: Asia chiude in rialzo, si guarda a ripresa economica

(ANSA) - MILANO, 08 FEB - Le Borse asiatiche chiudono in rialzo con gli investitori che guardano alla ripresa economica.

Tra gli investitori torna l'ottimismo con le indicazioni positive che arrivano dalla stagione delle trimestrali. Si guarda anche al piano di stimolo annunciato dalla nuova amministrazione Usa ed ai piani di vaccinazioni contro il coronavirus.

Chiude tonica Tokyo (+2,12%), ai massimi da agosto 1990. Sul mercato valutario lo yen in rialzo sul dollaro a quota 105,50, e sull'euro a 127. A contrattazioni ancora in corso avanzano Shanghai (+0,86%), Shenzhen (+1,04%), Hong Kong (+0,36%), Mumbai (+1,05%). In controtendenza Seul (-0,94%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo la produzione industriale di Germania e Spagna e l'indice Sentix sulla fiducia degli investitori. (ANSA).