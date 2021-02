Spread Btp-Bund scende fino a 97,8 punti, fiducia in Draghi

Partito stabile sui 100 punti base, lo spread Btp Bund ha preso la discesa verso quota 97 in un clima di fiducia sull'esito positivo delle consultazioni avviate da Mario Draghi per formare un nuovo governo dopo che diverse forze politiche hanno già garantito il loro appoggio. Il differenziale fra i rendimenti del Btp e del Bund tedesco ha toccato i 97,8 punti e si muove ormai sotto quota 98. Il rendimento del decennale italiano è ormai pari allo 0,52 per cento.