Spread Btp-Bund arriva a quota 94 punti base

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi decennali ha toccato i 94 punti base. Dalla chiusura di martedì, prima del conferimento a Mario Draghi del mandato accettato 'con riserva' che ha avviato le consultazioni per la formazione di un nuovo Governo, il differenziale è sceso del 18%.

Sui mercati telematici il rendimento del titolo del Tesoro è ora allo 0,511%, mentre la Borsa di Milano prosegue positiva in rialzo dell'1,3%, un po' sotto i massimi della giornata ma rimanendo di qualche frazione di punto la migliore in Europa.