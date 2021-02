C.Conti, tax gap Irpef al 67,6% per autonomi e imprese

La propensione all'evasione e all'elusione (tax gap) "in ambito Irpef è stata pari, nel 2018 al 2,8% per i redditi da lavoro dipendente (4,4 mld di euro) e al 67,6% per i redditi da lavoro autonomo e di impresa (32,7 mld di euro)". Lo ha riferito il presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino, in audizione in commissione finanza alla Camera nell'ambito della riforma dell'Irpef. "Il divario tra gettito teorico ed effettivo (tax gap) per diverse categorie di reddito, anche se non completamente ascrivibile a evasione, appare più ampio nel caso dei redditi di lavoro autonomo che non in quello dei redditi da lavoro dipendente".