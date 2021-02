Borsa: Milano prosegue in rialzo (+0,4%), bene Bper e Intesa

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Nei primi scambi della giornata Piazza Affari conferma l'andamento leggermente positivo dell'avvio: l'indice Ftse Mib sale dello 0,4%, con buoni rialzi per Bper (+2,5%) e Intesa, che cresce di circa due punti percentuali nel giorno dei conti.

Mentre proseguono le consultazioni di Mario Draghi in vista della possibile formazione di un nuovo governo, in Piazza Affari, che si muove in linea con Parigi come migliore Borsa europea di questa prima fase della seduta e che guarda anche allo spread piuttosto stabile attorno a quota 100, chiaramente positivo il Banco Bpm che cresce dell'1,8% e Unicredit, in aumento dell'1,6%. Fuori dal paniere principale in accelerazione Mps, che cresce oltre il 3% a 1,12 euro.

In rialzo Atlantia (+1,2%), fiacca Stellantis che cede mezzo punto percentuale, mentre scivola Pirelli che perde il 2,8% dopo i forti rialzi recenti. (ANSA).