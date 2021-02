Borsa: Milano (+1,5%) accelera con banche e spread

(ANSA) - MILANO, 05 FEB - Ancora una corrente di acquisti in Piazza Affari che, anche sulla spinta dello spread arrivato a 99 punti base, si conferma la Borsa migliore in Europa: l'indice Ftse Mib sale dell'1,5%, con le banche che accelerano ulteriormente.

Mps sale del 7%, Bper passata anche in asta di volatilità segna un rialzo di cinque punti percentuali, mentre Unicredit, Intesa e Bper crescono di oltre il 3%. (ANSA).